Серпень, 03 в 15:40

3 серпня близько 13.00 російські окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області касетними снарядами, попередньо, з РСЗВ Ураган.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

– Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена – громадяни РФ. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу, – уточнив він.

Зараз дивляться

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливість посилення ракетних ударів РФ по Харкову та області.

За його словами, окупанти також поширюють інформацію про можливість повторного наступу на Харків.

Водночас запевнив, що ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати, якщо він спробує наступати.

Фото: Сергій Болвінов