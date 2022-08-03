Серпень, 03 в 19:01

Українські захисники відбили всі спроби окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу станом на 3 серпня. Також ЗСУ відбили ворожі штурми окупантів неподалік Бахмута.

– Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що ворог систематично продовжує ведення розвідки за допомогою БПЛА та обстріли основних напрямків на Півдні та Сході України.

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Крім цього, зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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