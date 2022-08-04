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Факти / Україна

Це найголовніший крок: Фроляк пояснила, що допоможе Україні стати членом ЄС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олена Фроляк
Фото: Факти ICTV

Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV та ведуча програми Факти Олена Фроляк назвала першочергові кроки, які допоможуть Україні наблизити статус члена ЄС.

Вона наголосила, що українці мають прагнути європейського рівня життя на всіх щаблях, а досягти цього неможливо без надпотужної правової системи.

– Ми отримали дуже хорошу мотивацію для України. Країна, як і людина, має чогось прагнути. Я вважаю, що у нас має бути зараз насамперед дуже глибока реформа правосуддя. І, коли у нас будуть справедливі та якісні суди, то проблема корупції, яка нас просто роз’їдає, зникне. Тому що ніхто нікого не зможе підкупити чи “відмазати”. Цей крок зараз найголовніший для нас,стверджує ведуча ICTV. 

Фроляк впевнена, заручившись допомогою Євросоюзу, нашій країні буде легше відбудовуватись і відновлюватись після війни. 

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 23 червня Україна здобула статус кандидата на членство до Європейського Союзу. На саміті в Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів ЄС.

Проте, щоб стати повноправними членами євроспільноти, Україні потрібно провести низку реформ, зокрема у судовій системі та у боротьбі з корупцією.

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