Серпень, 04 в 14:25

Російські війська готують наступальні дії мінімум на трьох напрямках фронту в Україні. Тим самим командування армії РФ намагатиметься створити ілюзію масованого наступу, подібного до того, який був 24 лютого.

Про це поінформував в ефірі каналу FREEДОМ військовий експерт Олег Жданов. За його словами, мета нинішніх дій рашистів – змусити Україну сісти за стіл переговорів.

– На мій погляд, справа не стільки в захопленні територій. Це спроба російського командування створити ілюзію масованого наступу. Вони намагаються повторити щось на зразок 24 лютого, коли з чотирьох напрямків вони заходили в Україну. Так і тут, вони як мінімум на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут уже неважливо, скільки вони втратять людей і техніки. Важливо налякати Україну, щоб посадити нас за стіл переговорів, – наголосив Жданов.

Експерт уточнив, що окупанти готують наступальні дії на Харківському, Донецькому напрямках та на півдні України.

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Коментуючи ситуацію довкола Харкова, Жданов пояснив, що найгірший варіант полягатиме в наступі ворожих військ одразу з двох сторін: від Ізюма через Балаклію і з боку державного кордону України.

Водночас експерт пояснив, що Харків не буде головною метою окупантів, а швидше відволікаючим ударом. Головні ж зусилля війська РФ сконцентрують на півдні України.

– Але в будь-якому випадку Харків – це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не кажу про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке ж, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоб не дати перекидати їх на інші напрямки. Тому Харківський, Донецький напрямки – це, швидше за все, будуть відволікаючі удари. А головні події, на мій погляд, будуть розвиватися на південному напрямку, – пояснив військовий експерт.

Жданов поділяє думку, що зусилля військ РФ на Херсонському напрямку будуть марними. Він також поінформував, що РФ зараз стягує на Криворізький напрямок всі свої повітряно-десантні війська, які перебувають на території нашої держави.

– А десант – це лише наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах, – додав військовий експерт.

Олег Жданов розповів, що мета командування військ РФ зараз полягає в максимальному ослабленні оборони ЗСУ. А тому обстріли українських позицій в найближчі дні наростатиме.

– Думаю, що буде досить серйозно наростати, в міру можливостей російських військ. Тому що ми нанесенням ударів в найближчій глибині все-таки послаблюємо дії РФ на передньому краї. У них уже немає такого безлімітного використання боєприпасів, як це було ще місяць тому, – заявив експерт.

Він додав, що ключове завдання Збройних сил України на полі бою – сформувати вигідну для нас переговорну позицію щодо припинення війни. Оскільки зараз будь-який формат переговорів з РФ фактично = дорівнюватиме капітуляції.

– Поки що переговорної позиції на полі бою немає. І головне завдання ЗСУ – сформувати цю позицію. Сподіваємося, що десь до вересня чи у вересні ми вже почнемо її формувати у більш-менш зрозумілих контурах, – підсумував Жданов.

Днями Олег Жданов прогнозував, що російські війська не висуватимуться у бік Запоріжжя. З цього напрямку окупанти навпаки забирають свої сили.

Фото: СтратКом ЗСУ