Серпень, 04 в 12:25

У Херсонській області морпіхи 36-ї та 35-ї бригад захопили в полон 11 військових, мобілізованих з ОРДЛО.

Про це йдеться у повідомленні 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Наголошується, що в полон 11 загарбників взяли кілька днів тому.

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За інформацією, більшість полонених – це мобілізовані з ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю. Також зазначається, що керівний склад загарбників рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції.

Після того, як полоненим надали першу медичну допомогу, усіх їх передали до відповідних органів правосуддя.

Морські піхотинці запевняють, що на звільнених ділянках міцно тримають фронт.

Раніше в СБУ повідомили, що досвідчений російський найманець здався в полон українцям після двох тижнів на фронті.

Фото: 36 ОБрМП