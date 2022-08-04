Серпень, 04 в 19:41

В Офісі президента України озвучили три ключові причини того, чому відбувається затягування з поставками зброї нашій державі в умовах повномасштабної війни.

Цю тему прокоментував в одному з інтерв’ю заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, перша причина полягає у відсутності в деяких лідерів сміливості та політичної волі.

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– Ми бачили це на старті широкомасштабної війни, коли деякі глави держав були не впевнені, чи вистоїть Україна. Сьогодні, сподіваюся, усі вони впевнені, що Україна переможе, – зазначив Жовква.

Другою причиною затримок з постачанням зброї, на думку Жовкви, є бюрократія та інертність “військово-промислової машини” в деяких державах. Через це навіть коли все погоджено на політичному рівні, рішення можуть ухвалюватися дуже довго.

Третя ж причина – це відсутність у деяких країн достатньої кількості озброєння, необхідного Україні.

– Нам не потрібно будь-що, ми чітко знаємо, що і де є, і в якій кількості може бути нами використане. Втім, зброя має здатність вичерпуватися, а на запровадження процесів виробництва нової зброї чи нових зразків потрібно чимало часу, – заявив заступник голови ОПУ.

Жовква також повідомив, що в Євросоюзі загалом спостерігається позитивна тенденція щодо військової допомоги для ЗСУ, “окрім однієї країни”, яка не лише не постачає зброю, а навіть не дозволяє перевозити її до України через свою територію (ймовірно, йдеться про Угорщину).

Нещодавно Україна отримала від США ще чотири реактивні артилерійські системи M142 HIMARS, а також німецькі РСЗВ MARS II.

Водночас Іспанія вирішила не передавати Україні танки Leopard через їхній поганий стан.