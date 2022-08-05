Невеликий, але успішний контрнаступ: Арестович про дії ЗСУ на Харківщині
Крім звільнених 4 серпня сіл Мазанівка та Дмитрівка, ЗСУ змогли сформувати два тактичні виступи, завдяки чому з двох сторін обійшли зосередження сил ворога в Долині, що на Харківщині.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.
– На традиційно сильному та важливому Ізюмському напрямку наші перейшли у контрнаступ. Перед цим ми вибили їх по напрямку Барвінкового, – сказав він.
За його словами, російському військовому керівництву варто сильно замислитись, тому що ЗСУ вже здійснюють наступальні дії в Харківській області у напрямку Дмитрівки.
– Варто подумати про те, що дуже пристойне угруповання (ворога, – Ред.) на Ізюмському напрямку, і воно так і не змогло просунутися за 130 діб. А тепер його ще й відсувають, – сказав Арестович.
Радник голови ОП зазначив, що в результаті контрнаступу ЗСУ утворилися виступи праворуч і ліворуч від села Долина, у напрямку Пасіки.
– Я думаю, що хлопці в Долині дуже незручно почуваються, коли українці зліва і справа опинилися, – сказав він.
Олексій Арестович додав, що зараз на цих напрямках можна спостерігати невеликий контрнаступ українських сил.
– Збройні сили України наступають. Це не великий наступ, тактичні дії, але наступають успішно, – додав представник ОП.
За його словами, у ворога не виходить просунутися ні Сіверським, ні Семигірським напрямком.
Нагадаємо, 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України звільнили ще два села – Мазанівка (Донецька область) та Дмитрівка (Харківська область) – від російських окупантів.
Джерело: Фейгин Live