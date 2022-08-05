Серпень, 04 в 22:55

Крім звільнених 4 серпня сіл Мазанівка та Дмитрівка, ЗСУ змогли сформувати два тактичні виступи, завдяки чому з двох сторін обійшли зосередження сил ворога в Долині, що на Харківщині.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– На традиційно сильному та важливому Ізюмському напрямку наші перейшли у контрнаступ. Перед цим ми вибили їх по напрямку Барвінкового, – сказав він.

За його словами, російському військовому керівництву варто сильно замислитись, тому що ЗСУ вже здійснюють наступальні дії в Харківській області у напрямку Дмитрівки.

Зараз дивляться

– Варто подумати про те, що дуже пристойне угруповання (ворога, – Ред.) на Ізюмському напрямку, і воно так і не змогло просунутися за 130 діб. А тепер його ще й відсувають, – сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що в результаті контрнаступу ЗСУ утворилися виступи праворуч і ліворуч від села Долина, у напрямку Пасіки.

– Я думаю, що хлопці в Долині дуже незручно почуваються, коли українці зліва і справа опинилися, – сказав він.

Олексій Арестович додав, що зараз на цих напрямках можна спостерігати невеликий контрнаступ українських сил.

– Збройні сили України наступають. Це не великий наступ, тактичні дії, але наступають успішно, – додав представник ОП.

За його словами, у ворога не виходить просунутися ні Сіверським, ні Семигірським напрямком.

Нагадаємо, 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України звільнили ще два села – Мазанівка (Донецька область) та Дмитрівка (Харківська область) – від російських окупантів.

Джерело: Фейгин Live