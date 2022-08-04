Одному кості перебило, у другого нога висіла: окупант скаржиться, що їх відправляють на вірну смерть

Серпень, 04 в 14:57

ГУР розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову, в якій двоє окупантів обговорюють ситуацію на фронті. Один розповідає новину, що тим хто стоїть в обороні не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже видали.

Інший пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту:

– Вони сидять там, посилають 20-30 людей на смерть і все. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східних. Зах… (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали в кущі з дороги. Тут металолом збирають – танки, БТР.

Інший рашист підсумовує:

Зараз дивляться

– Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається.

Джерело: ГУР Міноборони України