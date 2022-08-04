Серпень, 04 в 16:57

У ніч на 4 серпня російські загарбники завдали масованого удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів міста реактивними системами залпового вогню типу Смерч постраждали багато об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, цього разу було “віялове гасіння” по центральному району Миколаєва.

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– Це приватні будинки, центральний проспект, посеред якого застряг мотор однієї з ворожих ракет. На щастя, постаждалих немає, але досить масований обстріл. Є багато руйнувань цивільної інфраструктури, – зазначила Гуменюк.

Крім того, речниця ОК Південь припустила, що швидше за все, масові обстріли Миколаєва пов’язані з тим, що ворог накопичує сили та підтягує резерви в передчутті контрнаступу ЗСУ. Також окупанти намагаються створити свій контрнаступ.

Гуменюк наголосила, що росіяни поширюють фейки про те, що нібито Миколаїв захоплять. Таким чином вони намагаються зламати дух українців.

Вона додала, що окупанти під час атак тяжіють до символізму. Через те, що Миколаїв став форпостом оборони України на Півдні, ворог не тільки хоче все руйнувати, але зробити натяк на те, що зламаний дух.

Зазначимо, що Миколаїв щоденно зазнає ворожих обстрілів. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі: магазинах, освітніх закладах, житлових будинках тощо.