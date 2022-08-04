Серпень, 04 в 14:10

Військове командування РФ перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

– На станції Климово та Суземка Брянської області прибувають ешелони з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу та Льгов-київський Курської області прибувають ешелони зі складу 144 МСД (мотострілецька дивізія – ІФ) складу 18 МСД 11 АК Балтійського флоту, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість сил і засобів російських військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областями є недостатньою для відкриття так званого другого фронту.

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Проте цей склад може бути використаний для активізації дій на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ.

– На сьогоднішній день російські війська не можуть відкривати другий фронт, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ, – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій.

Джерело: СтратКом ЗСУ