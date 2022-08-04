РФ перекидає підрозділи до Брянська та Курська, щоб відволікти ЗСУ – СтратКом ЗСУ
Військове командування РФ перекидає до Брянської та Курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
– На станції Климово та Суземка Брянської області прибувають ешелони з танками Т-80 з 239 ЦЗМР (Богучар) 20А ВВО, а на Суджу та Льгов-київський Курської області прибувають ешелони зі складу 144 МСД (мотострілецька дивізія – ІФ) складу 18 МСД 11 АК Балтійського флоту, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість сил і засобів російських військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областями є недостатньою для відкриття так званого другого фронту.
Проте цей склад може бути використаний для активізації дій на кордоні, які відволікають увагу ЗСУ.
– На сьогоднішній день російські війська не можуть відкривати другий фронт, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ, – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій.
Джерело: СтратКом ЗСУ