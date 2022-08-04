Серпень, 04 в 15:33

Міністерству соціальної політики вигідне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Але спершу необхідно консультуватися з роботодавцями, щоб зрозуміти наскільки це можливо та підйомно для них.

Про це повідомила міністр Оксана Жолнович. Вона зазначила, що мінімальна зарплата, з одного боку, є гарантією для людей, а з іншого – це фіскальний маркер, бо з підвищенням збільшується кількість податків.

– Для Мінсоцполітики збільшення мінімальної заробітної плати вигідно, тому що одразу збільшуються відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та інших наших фондів. Але наскільки це можливо і підйомно для роботодавців – потрібно консультуватися. Сьогодні таке підвищення закладено в бюджеті, і якщо цього не змінити, то воно виконуватиметься, – розповіла вона.

Щодо підвищення мінімальної зарплати наступного року Жолнович заявила, що це питання взаємодії та розмови з бізнесом.

Зараз дивляться

– Якщо ми будемо розуміти, що бізнесу дуже важко, і вони “не потягнуть” серйозного збільшення, то ми шукатимемо можливості підвищувати соціальні стандарти в інші способи. Зокрема так, як це робимо зараз у співпраці з міжнародними організаціями й додатковими виплатами, – додала Жолнович.

Нагадаємо, що 1 січня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тис. грн. Проте з 1 жовтня уряд має підвищити її розмір до 6,7 тис. грн.