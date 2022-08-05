Серпень, 04 в 23:18

Війська РФ на Півдні України посилилися наступальними угрупованнями, проте цього вистачить лише для утримання позицій, але не для просування на Кривий Ріг чи Миколаїв.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Вони завершують формувати наступальні угруповання. Завданнями, за її обрисами, можуть бути Кривий Ріг чи Миколаїв, чи, як мінімум, зупинити наш рух у районі траси Миколаїв-Херсон, де ми досить близько присунулися, – сказав він.

За словами Арестовича, позиції ЗСУ в Посад-Покровському (на трасі Миколаїв-Херсон) дуже непокоять російські сили, оскільки з цих позицій можна розглянути контури Херсона.

Зараз дивляться

– Вони збираються тримати там оборону. Їх дуже турбують плацдарми на березі Інгульця, де ми перейшли Давидів Брід, вони хочуть це усунути, – пояснив Арестович.

За його даними, ворог має близько 30 БТГ на Херсонщині, проте цього недостатньо для наступу на Миколаїв, оскільки ці війська сильно побиті.

– Я думаю ці хлопці (російські війська, – Ред.) небіжчики, смертники. Хоч скільки не кричи “давайте помстимося за ВДВ”, треба розуміти, що логістика у них у напіврозібраному стані, і я не дуже розумію, що вони збираються робити, – сказав радник голови ОПУ.

Арестович вважає, що для наступу у ворога не вистачить сил, проте максимум, на який здатне посилення позицій російських сил на Півдні України – це утримання позицій.

Джерело: Фейгин Live