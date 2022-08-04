Серпень, 04 в 16:13

Російські війська нарощують свої сили на Запорізькому та Херсонському напрямах.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Противник продовжує підготовку до захоплення нових територій на Сході та ведення довготривалих бойових дій. Нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. Так, Росія перемістила на Криворізький напрямок три батальйонно-тактичні групи, які виконували завдання на Новопавлівському напрямку, а також одну групу – на Запорізькому напрямку, – сказав Громов.

Поповнення втраченого озброєння, військової техніки, а також нарощування угруповання військ противник здійснює залізничним шляхом – через Керченський міст та територію тимчасово окупованого Криму.

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– Крім того, територію АР Крим противник використовує як плацдарм для накопичення озброєння, військової техніки, боєприпасів, матеріально-технічних засобів з метою поповнення втрат угруповань військ у зазначених напрямках, – розповів Громов.

Наголошується також на перебазуванні армійської авіації Східного військового округу на оперативні аеродроми тимчасово окупованої АР Крим.

За словами Громова, агресор продовжує формувати додаткові підрозділи, резерви для ведення бойових дій на території України, зняття з довгострокового зберігання озброєння та військової техніки для доукомплектування своїх військ, які зазнали втрат.