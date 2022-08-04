Серпень, 04 в 17:47

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на заяву Amnesty International про те, що Україна нібито порушує закони ведення війни.

Він зазначив, що Україна не дозволить паплюжити свою армію та наших захисників.

А єдина причина, чому сотні тисяч громадян ще живі і мають домівки – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони.

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– Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини, домівки та життя, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які правові конструкції його б не маскували. Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет, – написав Резніков.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Amnesty International заявила, що “українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях”, відбиваючи вторгнення Російської Федерації до своєї країни.