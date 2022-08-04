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Факти / Україна

Втрата адекватності та авторитету: Резніков про заяву Amnesty International

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Втрата адекватності та авторитету: Резніков про заяву Amnesty International
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на заяву Amnesty International про те, що Україна нібито порушує закони ведення війни.

Він зазначив, що Україна не дозволить паплюжити свою армію та наших захисників.

А єдина причина, чому сотні тисяч громадян ще живі і мають домівки – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони.

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– Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини, домівки та життя, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які правові конструкції його б не маскували. Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет, – написав Резніков.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Amnesty International заявила, що “українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях”, відбиваючи вторгнення Російської Федерації до своєї країни.

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