З українських портів 5 серпня вийдуть ще три судна з зерном
З українських чорноморських портів 5 серпня відправляться ще три судна для вивезення продовольчих вантажів.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
– В результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра в рамках відвантаження зерна з портів України планується відправитися три судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу, – зазначив він.
Акар наголосив, що порожнє судно, як очікується, попрямує до України після огляду в Стамбулі.
Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що судна відправляться у пʼятницю в проміжок з 5 до 8 години ранку. Два судна вийдуть з порту Чорноморськ, а одне – з Одеського. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.
– На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тис. тонн української кукурудзи в рамках зернової ініціативи. Деталі повідомимо згодом, – уточнив Кубраков.
Нагадаємо, що перше судно Razoni, на якому перебувало 27 тис. тонн української кукурудзи, вийшло із порту Одеси зранку 1 серпня. 3 серпня інспекційна група, до складу якої увійшли представники України, ООН, Туреччини та Росії, провела огляд суховантажу.
Після перевірки Razoni відправилося в Ліван.
Фото: Олександр Кубраков