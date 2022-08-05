Серпень, 04 в 23:49

З українських чорноморських портів 5 серпня відправляться ще три судна для вивезення продовольчих вантажів.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

– В результаті напруженої роботи Координаційного центру завтра в рамках відвантаження зерна з портів України планується відправитися три судна. Крім того, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу, – зазначив він.

Акар наголосив, що порожнє судно, як очікується, попрямує до України після огляду в Стамбулі.

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Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що судна відправляться у пʼятницю в проміжок з 5 до 8 години ранку. Два судна вийдуть з порту Чорноморськ, а одне – з Одеського. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення.

– На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно понад 50 тис. тонн української кукурудзи в рамках зернової ініціативи. Деталі повідомимо згодом, – уточнив Кубраков.

Нагадаємо, що перше судно Razoni, на якому перебувало 27 тис. тонн української кукурудзи, вийшло із порту Одеси зранку 1 серпня. 3 серпня інспекційна група, до складу якої увійшли представники України, ООН, Туреччини та Росії, провела огляд суховантажу.

Після перевірки Razoni відправилося в Ліван.

Фото: Олександр Кубраков