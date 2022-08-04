Замість комунальних установ. В Україні планують запровадити систему замовлення соцпослуг

Серпень, 04 в 14:34

Міністр соцполітики Оксана Жолнович заявляє, що відомство має намір переходити на систему замовлення соціальних послуг і зараз працює над механізмами закупівлі.

– Є велика кількість громадських організацій, які вже добре навчені, проходили різного роду стажування, були за кордоном, розуміють, як має забезпечуватись якісне надання соціальних послуг. Чесно кажучи, державі, з погляду бюджету, все одно будувати комунальні центри, де люди працюють і не до кінця розуміють, що від них хочуть, чи ті ж гроші взяти та замовити послугу у громадській організації та поставити їй індикатори. Ми переходимо на замовлення. Тобто я бачу своїм завданням недержавний сектор максимально залучати до надання цих послуг, – сказала Жолнович.

За її словами, така практика є за кордоном, а також це набагато дешевше, бо державі не треба щось створювати, призначати людей, керувати всім цим.

– Нам важливо закупити послугу для людини. Нехай це будуть різні постачальники, вони конкуруватимуть між собою, як результат – піднімати якість послуги для людей, – зазначила вона.

Також вона додала, що у системы замовлення соціальних послуг є деякі нюанси.

Зараз дивляться

– Є нюанс із відсутністю державних грошей, відповідно механізми мають бути “творчими” у взаємодії з міжнародними партнерами. Це не зовсім типова функція для міністерства, ми маємо просто формувати політику. Ми маємо розписати механізм закупівлі та відпустити його, але сьогодні це важко зробити, бо є розуміння, що це ніхто не підхопить, ні з комунального рівня, ні з державного. Нам потрібний ще один суб’єкт – міжнародний партнер, і потрібно менеджерити цей процес, – заявила міністр.

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Джерело: Інтерфакс-Україна