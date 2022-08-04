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Факти / Україна

Затримки виплат військовим: Маляр зробила заяву

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

За липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і сумарно становитимуть близько 70 млрд грн.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд грн. Тепер лише за місяць на грошове забезпечення спрямовується 63 млрд — в червні, та 70 млрд грн – в липні.

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За словами Маляр, всі виплати військовим за червень у липні відбулись планово, попри об’єктивні проблеми в економіці. Втім, менш як 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

– Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, щоб не було збоїв по жодному напрямку. І станом на сьогодні, з технічних причин затрималося менш як 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть, – додала Маляр.

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