Серпень, 04 в 17:37

Збройні сили України просунулися вглиб оборони ворога на Харківському напрямку. Українські воїни змогли закріпитися на звільнених територіях.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– Сили оборони вели стримуючі та пошуково-ударні дії. Водночас нам вдалося просунутися вглиб оборони противника та закріпитися на звільнених територіях, – наголосив Громов.

Він уточнив, що протягом тижня ЗСУ покращили тактичні позиції та просунулися вглиб оборони ворога в районах населених пунктів: Бражківка (Ізюмський район Харківської області), Сулигівка (Ізюмський район Харківської області), а також Дмитрівка та Мазанівка (Донецька область).

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Громов розповів, що російські окупанти не здійснюють активних бойових дій на Харківському напрямку, намагаються втримати захоплені території та не допустити просування ЗСУ до державного кордону України, а також завдають ракетних та артилерійських ударів.

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках ворог продовжує обстріли з різних видів артилерії. Проте їхня інтенсивність у порівнянні з минулим тижнем зменшилася з 50 до 39. Крім того, за тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

За словами Громова, в прикордонних з Україною областях РФ розгорнуті угруповання військ прикриття російського держкордону. Їхня мета – сковувати дії ЗСУ, щоб українське командування не могло перекидати підрозділи на інші напрямки. До складу підрозділів РФ біля кордону увійшли строковики та кадрові офіцери, які відмовились воювати на території України.

Громов зазначив, що ключові цілі Москви на цьому етапі війни залишаються незмінними: захоплення всієї території Донецької та Луганської областей, утримання контролю над окупованими частинами Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, забезпечення сухопутного коридору між Ростовською областю РФ та тимчасово окупованим Кримом.

– Ведення бойових дій противником продовжується шляхом застосування так званого “сирійського досвіду”. Він продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок ракетно-авіаційних ударів, – додав Громов.

Варто зазначити, що українським військовим вдалося звільнити від окупантів два села у Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку.

Джерело: Media Center Ukraine