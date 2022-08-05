Серпень, 04 в 22:16

Доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про війну Росії проти України викликав бурхливу реакцію в українській владі та соціальних мережах.

Зазначимо, що 4 серпня організація заявила, що нібито ЗСУ наражали на ризик цивільне населення, створюючи бази та використовуючи системи озброєнь у населених житлових районах, зокрема у школах і лікарнях.

Факти ICTV зібрали реакції українців на відповідну заяву Amnesty International.

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Користувачі мереж вважають, що увесь український офіс організації мав виступити із протестом.

– Якщо весь офіс Amnesty International Ukraine сьогодні не звільниться з організації в якості протесту, то вони – співучасники інформаційної війни проти України та ЗСУ, яку розв’язав міжнародний офіс цієї громадської організації, – зазначив колишній співробітник Міністерства молоді та спорту, військовослужбовець Ілля Кротенко.

Членкиня правління правозахисного центру Zmina Марина Говорухіна каже, що цей звіт – приклад того, як центральний офіс “топить” регіональну організацію AI.

– Якби Amnesty international існувала під час Другої світової війни, вони б написали у своєму звіті, наприклад, що: Єврей, утікаючи з концтабору, вдарив охоронця по голові два рази, тим самим наніс йому важке тілесне ушкодження. Про це розповіли інші охоронці концтабору, обурені такою поведінкою ув’язненого. І такі випадки не поодинокі, – додали б міжнародні правозахисники. – Ми маємо їх фіксувати. Бо йдеться про життя людей., припустила вона.

За словами гендиректора комунікаційного агентства PlusOne Максима Саваневського, було б логічним і правильним, якби весь український офіс Amnesty International сьогодні звільнився, продемонструвавши таким чином свою незгоду з політикою організації, яка із 2014 року систематично відстоює проросійську позицію.

Було б логічним і правильним, якщо б весь український офіс Amnesty International сьогодні звільнився. Продемонструвавши в такий спосіб свою незгоду з політикою організації, яка з 2014 року систематично відстоює проросійську позицію.

1/4 — Maksym Savanevsky (@maksm) August 4, 2022

Засновниця правозахисного центру Дія Олександра Дворецька також зазначила, що АІ – організація з великою історією, яка долучилась до скасування смертної кари в Україні. Організація, волонтерами якої щорічно стають тисячі людей під час Марафону написання листів політв’язням по всьому світу

– Сьогодні цим “звітом” ви перш за все підставили тих, хто всі ці роки був в Україні поряд з вами, довіряв і долучався до всесвітнього правозахисного руху, – каже вона.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук зауважила, що організація зробила абсурдну та образливу заяву. Договорилися до того, що майже звинуватили ЗСУ в створенні небезпеки для цивільних осіб. Їх заяву можна зрозуміти так, що нібито українська армія створює небезпеку для українських громадян.

– Не думаю, що ця правозахисна організація хотіла зробити щось погане. Може, це невдалий підбір слів або, може, невдалі акценти. Але, ці заяви звучать як неповага до ЗСУ та до нас – українців. А ми не любимо, коли нас не поважають, – каже вона.

Водночас український офіс Amnesty International заявив, що не має відношення до підготовки скандального звіту організації, в якому ЗСУ звинувачують у порушенні законів війни.

За їхніми словами, доповідь готувала окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International.