Серпень, 05 в 23:47

Журналісти-розслідувачі змогли ідентифікувати російського окупанта, який катував українського військовополоненого на відео.

Як випливає зі спільного розслідування The Bellingcat та The Insider, російським садистом виявився уродженець Туви Очур-Суге Монгуш.

Журналісти встановили, що саме Очур-Суге Монгуш є російський катом, який у капелюсі та з характерним браслетом знущався на відео над українцем. Монгуш 1993 року народження та воює у складі батальйону Ахмат.

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Bellingcat знайшли декілька відео з людиною, що мала аналогічні атрибути одягу – капелюх, браслет, а також з іншими схожими деталями. Ці відео були зняті на території заводу Азот у Сєвєродонецьку та в районі річки Донець на захід від Лисичанська.

Журналісти з The Insider змогли поспілкуватись з Монгушем. Окупант заперечував свою провину та стверджував, що відео з його участю змонтовано. Він також стверджував, що одразу після появи відео йому зателефонували його друзі-журналісти. Він відповів їм, що відео сфабриковане, і вони порадили йому з’явитися у ФСБ і показати листи для відрядження, з яких зрозуміло, коли він приїхав і поїхав. Монгуш стверджував, що у ФСБ його протримали два дні, переконалися, що відео сфабриковано, і потім розповіли, що взагалі-то це відео було викладено ЗСУ і потрапило до рук українців.

Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, мають дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео з катуваннями, він ніколи не бачив.

– При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу Азот, справді він. Таким чином, завдяки дзвінку вдалося, по-перше, встановити, що людина з відео RT – справді Очур-Суге Монгуш, – повідомили журналісти The Insider.

Bellingcat стверджує, що слова Монгуша неправдиві ще й тому, що той заперечував, що ніколи не бачив машину з літерами Z, хоча її чітко видно на відео одного з прокремлівських блогерів, справжність якого Монгуш не заперечує.

– Якщо вірити Монгушу, виходить, що бійці ЗСУ знайшли якесь відео, де якийсь ґвалтівник знущається з українського солдата, а потім навіщось змонтували його так, щоб ґвалтівник був схожий на Монгуша, причому з усіма дрібними деталями, включаючи візерунки на капелюсі та браслети. Навіть якщо уявити, що ЗСУ дійсно навіщось хотіли зганьбити безвісного тувинця, незрозуміло, як машина з відео з катуваннями з’явилася на відео прокремлівського блогера Ланкастера, адже відео точно ніхто не монтував, – пишуть журналісти.

Примітно, що Bellingcat зазначають, що їм відома особа людини в капелюсі, але вони не публікують її фото та ім’я, оскільки “обличчя ймовірного злочинця неможливо чітко роздивитися на відео, попри безліч спільних рис”. Щодо публікації імені російського ката Insider та Bellingcat розходяться.

Відео з катуваннями українського військовополоненого

Наприкінці липня у мережі з’явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого – каструє його канцелярським ножем.

Українські правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження, а генпрокурор Андрій Костін взяв під особистий контроль розслідування жорстокого злочину окупанта.

Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше заявив, що українськими правоохоронними органами вже було встановлено ім’я російського садиста.

Джерела: Bellingcat, Insider

Фото: Insider