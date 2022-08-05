Через дії окупантів на Запорізькій АЕС безпека станції під загрозою – британська розвідка

Серпень, 05 в 10:17

Дії, які військові РФ здійснили на об’єкті Запорізької АЄС, найімовірніше, підірвали безпеку та надійність нормальної роботи станції.

– Наразі російські сили, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, а раніше використовували артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілу української території на західному березі Дніпра, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Також, за даними розвідки, найімовірніше, російські війська використовували більшу територію об’єкта, зокрема прилегле місто Енергодар. Там військові відпочивали, використовуючи захищений статус АЕС для зниження ризику для своєї техніки та особового складу від нічних атак ЗСУ.

Крім того, зазначається, що плани Росії щодо станції досі не зрозумілі.

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Джерело: Міністерство оборони Великої Британії