Серпень, 05 в 11:05

Російські окупаційні війська проводять наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Вони намагаються захопити Соледар і Бахмут, розширивши контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

Карта бойових дій в Україні на 05.08.2022

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Фото: ISW

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 163-й день повномасштабної війни в Україні на Сіверському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із артилерії різних типів райони населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку окупаційні війська вдарили зі ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Росіяни вели наступальні та штурмові дії, щоб покращити тактичне положення, але успіху не мали.

На Авдіївському напрямку окупанти гатили з артилерії й танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вели наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Війська РФ систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля російські військові зосереджують тому, щоб не допустити просування наших військ. Вони підтримують високу інтенсивність ведення розвідки за допомогою безпілотників.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW