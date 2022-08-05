Серпень, 05 в 1:16

Українським силам оборони наразі доведеться відкласти повноцінний контрнаступ через зменшення кількості постачань озброєння з країн Заходу.

З такою оцінкою виступив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube каналі.

Коментуючи ситуацію на фронті, Жданов заявив, що Збройні сили в змозі провести ефективну оборонну операцію, але, ймовірно, не контрнаступ.

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– Питання з контрнаступом трохи відкладається. Але питання оборонної операції – ні, ми в змозі її провести, – запевнив військовий експерт.

За його даними, окупаційні війська РФ хочуть перемир’я, зокрема, використовуючи для донесення цієї позиції колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Водночас Україні необхідна перемога на полі бою для проведення переговорів з Москвою, каже Жданов.

Коментуючи ситуацію з можливим наступом ворога на Миколаїв, Кривий Ріг чи Запоріжжя Олег Жданов дав наступну оцінку:

– Не можна сказати, що повністю не існує загрози прориву російських військ на напрямках трьох основних міст, але при цьому ймовірність прориву практично дорівнює нулю, – заявив він.

Військовий експерт наголосив, що російські війська намагатимуться розтягнути сили оборони України по всій лінії фронту, довжина якого може становити близько 2,4 тис. км.

За його словами, Росія намагається створити загрозу прориву, а не організувати сам прорив лінії фронту.

Джерело: Олег Жданов