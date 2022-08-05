Миколаїв закривають на вихідні: комендантська година триватиме до ранку 8 серпня
Миколаїв з вечора 5 серпня йде на затяжну комендантську годину, як триватиме включно до понеділка, 8 серпня.
Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова ОВА Віталій Кім.
– Я сьогодні підписав розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва запроваджується комендантська година з 23.00 5 серпня 2022 року до 05.00 8 серпня 2022 року, – уточнив він у відеозверненні.
За його словами, місто “закривають” для відпрацювання, зокрема щодо колоборантів.
Кім порадив жителям Миколаєва зробити закупи на ці два дні.
Він наголосив, що собак вигулювати можна, а також виодити з дітьми у двір.
Вранці 5 серпня окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва касетними боєприпасами із РСЗВ Піон.
Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо.