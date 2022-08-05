Серпень, 05 в 17:00

Найближчі дні та тижні на фронті в Україні можуть бути досить напруженими. Ворог намагається оточити Авдіївку на Донбасі та створити ударне угрупування для можливого наступу в бік Кривого Рогу та Запоріжжя.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт Сергій Грабський.

Він зазначив, що на півдні України війська РФ дуже обмежені в можливостях. Вони не здатні створити ударне наступальне угрупування, яке могло б атакувати Миколаїв, далі Одесу й просуватися в бік Молдови, що є стратегічною метою Кремля.

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А тому ворог зараз відчайдушно намагається наростити угрупування, щоб стримати контрнаступ Збройних сил України, а за можливості – спробувати просунутися на Кривий Ріг. Грабський наголосив, що окупанти навряд чи зможуть захопити місто через брак військ.

Крім того, рашисти можуть просуватися вздовж Дніпра в напрямку Запоріжжя.

– Це інший спосіб переправитися через річку: там і дамба ДніпроГЕСу, і мости. Вони зосереджують такі сили та засоби (на півдні України, – Ред.), щоб посилити логістичні спроможності для забезпечення військ на правому березі… Противник розуміє надзвичайну важливість Херсонського плацдарму для його подальших операцій на півдні України. В разі втрати цього плацдарму можна буде говорити про те, що південь для нього майже гарантовано буде втрачено, – наголосив експерт.

Що стосується ситуації на Донбасі, то після перекидання частини військ РФ на південь зменшилася напруга в районі Слов’янська. Там зараз відбуваються ворожі обстріли без активних наступальних дій.

Напруженою залишається ситуація в районі Бахмута: рашисти хочуть взяти під контроль трасу М-03, щоб зайти в місто. Крім того, російські війська намагаються оточити Авдіївку та просунутися в районі Мар’янки.

– Бої дуже запеклі. Ворог діє в манері артилерійського наступу, використовуючи шалену кількість боєприпасів, тотально винищує Піски, – поінформував експерт.

Грабський пояснив, що при плануванні військових операцій ніколи не розглядається наступ лише на одному напрямку, а зазвичай плануються так звані відволікаючі удари. І якщо для військ РФ південний напрямок є стратегічним, то Харківський – відволікаючим.

На Харківщині ворог намагається завадити українському командуванню передислокувати додаткові підрозділи на південь. Окупанти також здійснюють спроби відсунути ЗСУ від своїх логістичних ліній в районі Ізюма.

– Ми маємо очікувати якихось серйозних зрушень на полі бою… Ми маємо бути готові до того, що противник посилить обстріли в Чернігівській, Сумській областях. Не виключені посилені провокації в районі українсько-білоруського кордону. Тобто найближчі дні та тижні будуть досить напруженими для нас, – зазначив Грабський.

Він також назвав цілком реалістичним сценарій, за якого Збройні сили України здійснюватимуть активні наступальні дії на кількох напрямках одночасно: наприклад в районі Ізюма та на Херсонщині.

– У принципі це реалістично. Власне, це те, чим ми займаємося протягом останніх трьох місяців… Україна спроможна вести такі бойові дії, попри те, що противник досить активно намагається тиснути на нас. Результати вже видно сьогодні: ми практично не говоримо про якийсь наступ ворога в районі Слов’янська, що викликано активними бойовими діями в районі Ізюма. Ми говоримо про перерозподіл сил противника внаслідок тиску українських військ, – заявив експерт.

На думку військового експерта Олега Жданова, українським військам поки що доведеться відкласти повноцінний контрнаступ через зменшення кількості постачань зброї з країн Заходу. За словами Жданова, ЗСУ зараз в змозі провести ефективну оборонну операцію, але, ймовірно, не контрнаступ.

Джерело: Радіо НВ