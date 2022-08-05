Серпень, 05 в 18:51

Сили спецоперацій Азову взяли ще п’ятьох російських окупантів, які підуть на обмін для повернення українських військових.

Відповідне фото оприлюднив на своєму Telegram-каналі засновник та перший командир полку Азов.

– Нова п’ятірка полонених від ССО Азов. Серед них: наркоман, офіцер, осетин, “потомок казаков” з Кубані та мобілізований “денер”. Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін, – написав він.

Він зауважив, що дотримання норм поводження з полоненими є кодексом честі солдата, який є обов’язковим для азовця, “з якою б мраззю ти не мав справу”.

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– Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів в Оленівці. Тому що ми – Азов, тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог, – додав Білецький.

Він нагадав, що додаткові полонені є фондом для обміну їх побратимів.

Раніше у ССО Азов показали унікальні кадри штурму російських військових, в результаті чого загинув цілий загін окупантів, а семеро опинилися у полоні ЗСУ.

Джерело: Андрій Білецький

Фото: Андрій Білецький