Серпень, 05 в 18:04

Ворог формує ударне угруповання та підтягує резерви в напрямку Кривого Рогу, але Збройні сили тримають дії ворога під вогневим контролем.

Про це у національному телемарафоні повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, ситуація в операційній зоні залишається складною, напруженою та динамічно розвивається, але все ж таки під контролем Сил оборони.

Зараз дивляться

– Ми спостерігаємо, що вони формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, намагаються підтягувати резерви, але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об’єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: транспортні артерії та логістичні склади, – повідомила вона.

Наталя Гуменюк зазначила, що знищення ворожої техніки та складів з боєприпасами суттєво підриває їх моральний дух і фізичне розуміння того, з чим розпочинати активні бойові дії.

– Ті погрози і попередження про те, що можлива дуже активна стадія, мають своє місце. Ми маємо це розуміти, що такі дії ймовірні, але лякатися і піддаватися паніці не варто, – сказала вона.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру уточнила, що загрози, про які йдеться, це заяви окупантів про важливі дати – 6, 7, 8 серпня, – в які щось має статись. Зокрема, збільшується кількість повідомлень про необхідність евакуації мирного населення.

Вона додала, що на окупованих територіях люди тримаються, а рух спротиву досить креативний та неймовірно вмотивований. Водночас дії ворога щодо формування списків для проведення псевдореферендуму йдуть крахом, бо немає можливості узагальнити дані щодо людей на окупованих територіях.

Наталія Гуменюк також прокоментувала спроби ворога обстрілювати Миколаїв із зенітно-ракетних установок С-300. За її даними, українськими захисниками була атакована щонайменше одна батарея ворога, втім у російських військ досі залишаються системи РСЗВ, якими він регулярно обстрілює місто корабелів.