Серпень, 05 в 10:17

Бійці 93 бригади Холодний Яр у Харківській області на Ізюмському напрямку звільнили село Дібрівне від російських окупантів.

У такий спосіб українські військові пересунули лінію фронту. У 93 бригаді розповіли, що відрізані від постачання окупанти тікали, кидаючи техніку.

Але перед відходом вони замінували село протипіхотними та протитанковими мінами. Військовий 93 бригади розповів, що для окупантів не залишили жодних шляхів для підвезення допомоги, після чого у них виникли проблеми з логістикою.

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Тому російські військові зрозуміли, що ЗСУ перекрили їм кисень, адже до села загарбникам не могли підвезти ані провізії, ані боєприпасів.

За словами українського бійця, в околицях села окупантів було багато, кілька рот точно. Також було багато ворожої техніки.

Нагадаємо, 4 серпня у Генштабі також повідомили, що ЗСУ звільнили два села у Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку – від російських окупантів.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: 93 ОМБр Холодний Яр