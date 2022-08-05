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Факти / Україна

Перебили ворожий загін та взяли полонених: унікальне відео з GoPro бійців Азову

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Перебили ворожий загін та взяли полонених: унікальне відео з GoPro бійців Азову

ССО Азов показали унікальні кадри штурму російських окупантів. У результаті загинув цілий загін рашистів, а семеро опинилися у полоні ЗСУ.

– Війна в прямому ефірі. Унікальні кадри операції штурму позицій ворога з GoPro камер бійців ССО Азов.
Загін “двохсотих” та семеро полонених, – йдеться у дописі Офіційного каналу ССО Азов.

До речі, у Росії полк спецпризначення Національної гвардії України Азов визнали терористичною організацією. У відповідь радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які рішення в російських юрисдикціях щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу.

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Джерело: ССО АЗОВ

Фото: скрін з відео

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