Радіолокаційні відбивачі, встановлені РФ біля мостів, безсилі перед HIMARS – експерт

Серпень, 05 в 9:59

Росіяни не зможуть захистити Антонівський міст на Херсонщині від ударів РСЗС HIMARS.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Петро Черник, коментуючи інформацію британської розвідки про те, що РФ встановила радіолокційні відбивачі для захисту мостів у Херсонській області.

– Система HIMARS у комплектації з таким боєприпасом, як M31A1 та M31A2 з дальністю ураження до 84 км, які мають неймовірну якісну головку самонаведення, що працює у зв’язці із супутниками, дає дуже точне ураження, – пояснив він.

Експерт також наголосив, що будь-яка точна система наведення працює у режимі радіолокації.

Зараз дивляться

За його словами, противник зараз намагається шукати способи і методи “осліплення” цих боєголовок, оскільки без повноцінного мосту угруповання РФ на правому березі не матиме повноцінного забезпечення паливно-мастильними матеріалами та всім необхідним.

– Противник поставив понтонний міст поряд із майже неробочим Антонівським мостом і намагається покращити свою логістику. Але, на мою думку, система наведення наших партнерів в рази перевищує потенційні радіолокаційні системи противника, і вважаю, що найближчим часом наші військові вкотре продемонструють нанесення точкових ударів, – підсумував Черник.

Напередодні розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що РФ розмістила у воді біля мостів під Херсоном радіолокаційні відбивачі, щоб приховати їх від подальших ударів ЗСУ.