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Факти / Україна

У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну
Фото: Depositphotos

Чоловікам, яких було знято з військового обліку, дозволений виїзд за кордон. Але лише тоді, коли виключення відбулось на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби.

Зокрема, виїзд за кордон дозволено, якщо чоловік у встановленому порядку оформив інвалідність.

– Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом “знятий з військового обліку” – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП. Обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон, – повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів.

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Джерело: Держприкордонслужба

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