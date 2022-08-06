В Енергодарі пролунали вибухи – що відомо
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В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області 5 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі.
Офіційної інформації щодо вибухів в Енергодарі поки що немає.
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Нагадаємо, що російські загарбники 5 серпня двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано три прильоти прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків. Персонал станції ліквідовує наслідки пошкоджень.
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