Це була наводка: правоохоронці перевіряють можливих коригувальників удару по Вінниці
Міністерство внутрішніх справ разом із СБУ перевіряють людей, яких підозрюють у можливому коригуванні ракетного удару по Вінниці 14 липня.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив очільник МВС Денис Монастирський.
За його словами, у Вінниці майже завершені всі роботи з розбирання завалів.
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– Ми наразі дуже активно перевіряємо спільно з СБУ підозрюваних, тих, хто міг здавати інформацію, наводити безпосередньо. Бо очевидно, що була наводка саме на центр Вінниці, де перебувала дуже велика кількість людей, — зазначив голова МВС.
Монастирський також наголосив, що правоохоронні органи постійно виявляють зрадників, які допомагають ворогу у наведенні вогню на українські міста.