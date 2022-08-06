Серпень, 06 в 18:31

Російські війська перекидають свої підрозділи на південь України і створюють загрозу для Миколаєва та Кривого Рогу.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що противник остаточно усвідомив стратегічну важливість цього напрямку.

– Ворожа концентрація на півдні означає, що противник остаточно усвідомив виключну стратегічну важливість цього напрямку для подальшої долі війни в Україні. Він розуміє, що без утримання плацдарму на правому березі річки Дніпро, фактично всі його зусилля будуть зводитися нанівець, – пояснив експерт.

За словами Грабського, окупанти концентрують зусилля на Миколаївському напрямку, щоб піти ва-банк і спробувати відіграти ситуацію на свою користь.

Зараз дивляться

– Саме тому ворог, не зважаючи на всі ризики та загрози, які пов’язані з досить обмеженою можливістю забезпечення цього угрупування, перекидає свої підрозділи на цей напрямок і створює загрозу як для Миколаєва, так і для Кривого Рогу, – сказав Грабський.

За інформацією газети The Times, російські загарбники планують оточити Миколаїв. Командування РФ стягнуло 25 тис. своїх військових на південь України, з яких 10 тис. перебувають на західному березі Дніпра.

Крім цього, в регіон за останні тижні було перекинуто дев’ять російських підрозділів із Донбасу та Криму чисельністю від 500 до 800 осіб.