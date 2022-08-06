Серпень, 06 в 7:26

В Україні триває 164-та доба протистояння українського народу масштабному російському воєнному вторгненню. РФ продовжує обстрілювати населені пункти та місця дислокації наших підрозділів.

Карта бойових дій в Україні на 06.08.2022

Так, окупанти з артилерії вели обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного. Завдав і авіаційних ударів.

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На Слов’янському напрямку загарбники із артилерії різних типів гатили неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.