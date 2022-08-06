Серпень, 06 в 13:36

Українцям потрібно налаштовуватись на тривале протиборство з Росією і не впадати в ілюзію, що перемога настане дуже скоро.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник. Також він зазначив, не варто думати, що противник втомлюється і у нього закінчуються ресурси.

– У мене складається враження, що у суспільстві наростає запит на перемогу. Може стати величезною ілюзією те, що перемога ось-ось, що перемога завтра. Це смертельна пастка, в яку ми не маємо права втрапити. І друга ілюзія, яка наростає – начебто у противника закінчуються ресурси і він починає втомлюватися. З огляду на те, що цей бій для противника також смертельний, московський недоімпералізм б’ється за своє виживання і не можна його недооцінювати. Поранений звір в агонії набагато небезпечніший, аніж дужа тварина, – сказав Черник.

Військовий експерт додав, що російські війська “грають без правил”, а вбивство військовополонених в Оленівці є цьому найбільшим та найжорстокішим доказом.

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– Перш, ніж починати якусь розмову із противником – треба бути дуже сильно впевненим у силі своєї зброї. Треба бути неймовірно уважним і акуратним – наш солдат на вагу золота. На 95% ця війна артилерійська, а у противника ще доволі великі запаси артилерії. Кожне просування уперед має бути дуже ретельно продумане і виважене, – сказав Петро Черник.

Джерело: Радіо НВ