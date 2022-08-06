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Факти / Україна

У Херсоні пролунали звуки вибухів, ймовірно – удари по Дар’ївському мосту

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Херсоні пролунали звуки вибухів, ймовірно – удари по Дар’ївському мосту

У Херсоні пролунали потужні вибухи.

У місцевих Telegram каналах пишуть, що можливо частину українських снарядів було збито російським ППО.

Повітряну тривогу у регіоні не оголошували через відсутність контролю над областю.

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Telegram канал Оперативний ЗСУ пише, що за попередньою інформацією пошкоджено Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині.

Наразі офіційних підтверджень щодо влучань по окупантах немає.

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