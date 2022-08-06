Авіація на півдні завдала наймасованішого удару по окупантам з початку війни – Арестович
У Херсонській області 5 серпня ЗСУ за допомогою бойової авіації завдали наймасованішого за всю війну удару по російських окупантах.
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгин Live.
– У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був, – зазначив Арестович.
Радник голови ОП каже, що це свідчить про те, що або російська ППО вже не працює на Херсонську область, або ж можливості системи стали обмеженими після українських атак.
– Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Якщо таке триватиме ще кілька днів, там дуже погано буде російському угрупованню, – стверджує він.
Арестович також додав, що за непідтвердженими даними, українські літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області.
Крім того, українські сили працювали 5 серпня в районі Берислава та Нової Каховки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 163-тю добу.
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