Дані використовують для завдання ударів: РФ створила програму з “квестами” для дітей

Серпень, 07 в 15:34

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко просить батьків переглянути вміст мобільних телефонів своїх дітей.

Він пояснив, що, за інформацією з відповідних джерел, спецслужби РФ розробили програму з квест-завданнями, яка передбачає фотографування об’єктів і ділянок місцевості, які цікавлять окупантів.

Фотознімки з даними геолокації надсилаються розробникам програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана у такий спосіб інформація використовується росіянами для завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури.

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За словами Євгена Євтушенка, для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Тому голова Нікопольської РВА просить батьків, які знайдуть таку програму на телефоні у своїх дітей, видалити її і пояснити, чому не можна її нікому надсилати.

Якщо ж вороже програмне забезпечення знайдуть на телефоні повнолітніх громадян, до них будуть застосовані санкції, передбачені Кримінальним кодексом України.

Також Євген Євтушенко нагадав, що інформацію про підозрілих осіб громадяни Нікополя можетуть відправляти йому в приватні повідомлення на сторінці в Facebook.

Джерело: Євген Євтушенко