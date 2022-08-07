Серпень, 07 в 19:11

Російські загарбники відвели частину особового складу на окуповану територію Криму.

Про це розповів військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в ефірі одного з українських телеканалів.

– Противник повірив, що наступ триватиме саме на півдні. Відзначається перекидання ворожих сил та засобів з північного напрямку на Херсонщину, частину також було відведено на окуповану територію Криму. Окупанти серйозно сприймають інформацію. Не виключаю того, що слід очікувати удару, у тому числі й по Криму, найближчим часом, – зазначив він.

За словами військового експерта, противник зосереджує війська на півдні.

Зараз дивляться

Він стверджує, що противник сприйняв серйозно рішення Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського та завдання, яке поставили ЗСУ щодо початку контрнаступальної операції.

– Ворог створює резерв у районі Нової Каховки, для оперативного перекидання на правий берег Дніпра щодо дій на Криворізькому напрямку, або для удару на Півночі, – додав Рябих.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що питання контрнаступу ЗСУ вкрай чутливе. За його словами, у цьому питанні має значення не тільки те, що хоче робити українська армія. Важливо також знати, які плани є в окупантів.