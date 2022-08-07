Контррозвідники показали, як знищують окупантів ударними дронами

Серпень, 07 в 13:11

Військові контррозвідники СБУ оприлюднили відео, на якому показали, як “демілітаризують” окупантів ударними дронами.

За даними Служби безпеки, з 1 до 7 серпня бійці відомства спільно зі 112 бригадою тероборони знищили 9 одиниць бойової техніки РФ.

– Тож українські захисники передають ворогам палкий “привіт” і просять поставити пісню про “сон, який щоночі сниться”. Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі. Працюємо далі до повної перемоги! – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили три БК, п’ять баз та два командні пункти російських військових.

Джерело: СБУ