Молдова стурбована обстрілами ЗАЕС та просить допустити на станцію експертів МАГАТЕ

Серпень, 07 в 18:02

Молдова висловила занепокоєння потенційним пошкодженням Запорізької атомної електростанції внаслідок обстрілів та закликає надати доступ експертам з МАГАТЕ.

Про це заявили в МЗС Молдови.

– Глибоко стурбовані нападом на Запорізьку атомну електростанцію. Ми закликаємо надати доступ міжнародним експертам з МАГАТЕ. Потенційне пошкодження ЗАЕС може торкнутися кожного в регіоні з безпрецедентними наслідками в усьому світі, – йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Нагадаємо, що 5 серпня російські воєнні серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. А 6 серпня, знову здійснили ракетні обстріли майданчика Запорізької атомної станції та міста Енергодар.

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А 6 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив про можливість ядерної катастрофи та виступив з вимогою допустити місію агентства на станцію.

Джерело: МЗС Молдови