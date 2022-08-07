Після кількох днів затишшя. Росія знову вдарила по житлових кварталах Слов’янська

Серпень, 07 в 16:48

Російські війська обстріляли приватний сектор у центрі Слов’янська Донецької області.

Про це заявив голова військової адміністрації міста Вадим Лях.

– Після декількох днів затишшя – знову обстріл міста. На цей раз постраждав приватний сектор практично в центрі Слов’янська.

За словами Ляха, поранених та загиблих немає.

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До речі, американські аналітики звернули увагу на те, що через дії ЗСУ Росія все частіше перекидає особовий склад та техніку до Херсонської та західної частини Запорізької області зі Слов’янська та Сіверська, які вона, схоже, залишила.

Також раніше ми повідомляли, що у разі захоплення Бахмуту російською армією під загрозою окупації опиняться Краматорськ, Слов’янськ та Донецький напрям.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях