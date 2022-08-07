Працюватимуть в тандемі: які літаки потрібні для деокупації України

Серпень, 07 в 16:38

Вже третій місяць російська авіація не залітає на контрольовану територію України, проте для деокупації потрібні багатоцільові винищувачі та артилерія, яку постачає Захід.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Багатоцільові винищувачі є дійсно тією зброєю, яка би могла суттєво допомогти в деокупації наших територій – як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних. Нам потрібно разом із тими зразками західної артилерії, яку нам вже поставили наші партнери, все ж знищити їхні засоби протиповітряної оборони, – пояснив він.

За його словами, такі літаки, оснащені протирадіолокаційним ракетами, могли б поступово знищувати ППО противника, і далі допомогати в просуванні ЗСУ та звільненні наших територій.

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Ігнат також розповів, що система протиповітряної оборони, на жаль, безсила, якщо йдеться про обстріли окупантів реактивною артилерією, від яких страждають прифронтові міста.

За його словами, зенітно-ракетні комплекси також не можуть відбивати ворожі артилерійські обстріли, оскільки лише з одного “пакету” Граду за лічені хвилини вилітає десь 40 реактивних снарядів.