РФ поширює фейки про чорний ринок зброї, щоб дискредитувати Україну – Подоляк
Росія прагне заблокувати надання допомоги Україні, поширюючи фейки про “чорний ринок зброї”, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
– Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про “чорний ринок зброї” Росія прагне дискредитувати Україну в очах західного суспільства. Як наслідок – заблокувати підтримку, – написав він у Twitter.
Водночас, за його словами, за пів року країна-агресор не надала жодного доказу.
– Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль, – додав Подоляк.
Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про «чорний ринок зброї» Росія прагне дискредитувати ???????? в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за півроку – жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 7, 2022