РФ поширює фейки про чорний ринок зброї, щоб дискредитувати Україну – Подоляк

Серпень, 07 в 15:22

Росія прагне заблокувати надання допомоги Україні, поширюючи фейки про “чорний ринок зброї”, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про “чорний ринок зброї” Росія прагне дискредитувати Україну в очах західного суспільства. Як наслідок – заблокувати підтримку, – написав він у Twitter.

Водночас, за його словами, за пів року країна-агресор не надала жодного доказу.

– Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль, – додав Подоляк.

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