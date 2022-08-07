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Факти / Україна

РФ поширює фейки про чорний ринок зброї, щоб дискредитувати Україну – Подоляк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ поширює фейки про чорний ринок зброї, щоб дискредитувати Україну – Подоляк
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія прагне заблокувати надання допомоги Україні, поширюючи фейки про “чорний ринок зброї”, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про “чорний ринок зброї” Росія прагне дискредитувати Україну в очах західного суспільства. Як наслідок – заблокувати підтримку, – написав він у Twitter.

Водночас, за його словами, за пів року країна-агресор не надала жодного доказу.

– Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль, – додав Подоляк.

 

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