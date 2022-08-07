Росія йде ва-банк: експерт про перекидання сил противника на південь України

Серпень, 07 в 10:39

На сьогодні і для росіян, і для ЗСУ південний напрямок є стратегічно важливим для подальшого перебігу війни в Україні, саме тому спостерігається таке серйозне накопичення сил та засобів противника, заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону, коментуючи останні дані британської розвідки щодо нової фази війни, яка розпочнеться на півдні.

– Найближчі тижні там будуть досить гарячими…Росія йде ва-банк, усвідомлюючи, що вона має досить обмежені можливості для забезпечення та посилення угрупування на правому березі Дніпра. Вони намагаються створити саме ударне угрупування з метою подальшого просування на двох можливих напрямках. Перший – це Миколаїв, щоб взяти під контроль хоча б частину узбережжя Чорного моря, і другий – на Кривий Ріг, – прогнозує він.

На його думку, ці два напрямки можна розглядати як вірогідні та рівнозначні, тому що у випадку з Миколаєвом РФ може покращити позиції для забезпечення себе морським шляхом.

– Щодо Криворізького, тут треба дивитися трохи далі. Не є ціллю на сьогодні взяти Кривий Ріг, але є мета через узбережжя Дніпра намагатися прорватися на Запоріжжя. Адже ворог накопичує сили на обох берегах, і очевидним є його бажання прорватися в район Запоріжжя, бо це додаткові мости, і це стратегічно важливо для них у випадку продовження бойових дій саме на правому березі, – пояснив Грабський.

А для ЗСУ у разі контрнаступу, за його словами, надзвичайно важливо вийти на берег Дніпра, оскільки тоді вони значно посилюють можливості вогневого контролю виходів з Криму, “що серйозно вплине на можливість противника оперувати в Північній Таврії”.

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