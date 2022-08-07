Серпень, 07 в 13:11

Прифронтові міста України страждають від ворожих ударів реактивної артилерії окупантів. Система протиповітряної оборони збивати такі цілі не може.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Прифронтові міста, серед яких Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Коли є інформація про обстріл Градами, Смерчами, Ураганами, так само вмикається сигнал повітряної тривоги. Люди це сприймають за ракетну атаку, але це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО – безсила, – пояснив він.

Юрій Ігнат додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть відбивати ворожі артилерійські обстріли. Адже лише з одного “пакету” Граду за лічені хвилини вилітає десь 40 реактивних снарядів.

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Водночас зенітна ракета призначена для перехоплення лише повітряних цілей.

Джерело: Телеканал Київ