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Факти / Україна

Українські захисники на півдні ліквідували російський Панцир та понад 20 ворогів

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на півдні знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це повідомило Оперативне командування Південь. ЗСУ також ліквідували за минулу ніч 23 окупантів.

– Підтверджені втрати ворога за ніч – 23 окупанти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та два військових автомобілі, – зазначили в ОК Південь.

Українські бійці продовжують атакувати далекобійною артилерією логістичні пункти та транспортні артерії ворога на тимчасово окупованих територіях. Також ЗСУ активно знищують техніку росіян.

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У командуванні додали, що в Чорному морі у корабельному угрупованні ворожих сил напоготові два надводних і два підводних ракетоносці та один великий десантний корабель. Тому залишається загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів у зоні досяжності.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 165-ту добу.

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