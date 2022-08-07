В Україні відновили майже 70% пошкодженої у боях з РФ авіації – офіцер ЗСУ

Серпень, 07 в 16:09

На Південному напрямку вдалося відновити майже 70% авіаційної техніки, яка так чи інакше була пошкоджена у боях з російською армією.

Наразі вона вже стоїть на захисті неба Півдня України. Про це розповів керівник одного зі структурних підрозділів Повітряного командування Південь.

За словами військового, чи не за кожним успіхом Повітряних сил стоїть належне утримання та обслуговування техніки.

Зараз дивляться

Він наголосив: хоча нашим військовим вдається давати гідну відсіч ворогу за наявних сил та засобів, але все ж система ППО повинна розвиватися й посилюватися сучасними зразками протиракетної та протиповітряної оборони.

На думку офіцера, лише це дозволить захистити Україну від бомбардування міст, житлових кварталів, критично важливих об’єктів.

– У нас на озброєнні є ПЗРК, які надали іноземні партнери. Завдяки цьому озброєнню нам вдалося змусити літаки противника піднятися на більші висоти і в такий спосіб віддалитися від точок застосування. Тож, на даному етапі застосування цих засобів є ключовим, аби не дозволити ворогу отримати панування в повітрі, – підсумував військовий ЗСУ.

Джерело: АрміяInform