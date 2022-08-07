Серпень, 07 в 18:35

Якщо порівнювати російські системи РСЗВ та західні системи залпового вогню, які стоять на озброєнні в України, то ЗСУ мають низку переваг.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів в ефірі марафону FreeДом.

– Ми беремо одну установку HIMARS, має шість напрямних. Фактично, батарея систем залпового вогню. Але у чому плюс? Шість напрямних перезаряджаються протягом від однієї до двох хвилин. Батарея залпового вогню – я маю на увазі Град або Ураган, типову російську систему – вона перезаряджається досить довго, – сказав він.

За словами Грабського, одна машина HIMARS може протистояти одній батареї російської техніки.

Зараз дивляться

– Співвідношення один до шести. Якщо ми говоримо про системи M270 (британські РСЗВ, – Ред.), то там співвідношення взагалі 1 до 12. Таким чином ми не можемо прагнути зрівнятися за кількістю заліза, яка протистоїть нам, але за ефективністю ми вже сьогодні значно перевершуємо російську армію, – пояснив експерт.

Він навів приклад із досвіду територіальної оборони Києва, коли в деяких взводах ТрО було до десятка протитанкових систем NLAW.

– Тобто один взвод – 27 осіб – технічно міг протистояти танковій роті супротивника, – пояснив Грабовський.

За його словами, кількісний показник, у якому Росія перевершує Україну, має суттєвий вплив, оскільки російські війська “тиснуть масою”. Проте українська армія вже може протистояти окупантам із РФ, переконаний експерт.

Джерело: FreeДом